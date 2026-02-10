Testei o plugin Super Presell 5.0 — Vale a Pena?

O Super Presell é um plugin para WordPress criado para facilitar a criação de presell no wordpress sem dificuldade. Ele foi desenvolvido especialmente para afiliados que desejam estruturar as chamadas páginas de pré-venda de forma rápida, sem depender de designers, programadores ou ferramentas visuais complexas. Com três cliques você cria sua presell.

A proposta central do Super Presell é permitir que você gere páginas otimizadas para conversão em poucos cliques, apenas colando o link do produto que deseja promover. A partir disso, a inteligência artificial cria automaticamente toda a estrutura da página, incluindo headline, prós e contras, imagens, botão de CTA e até tradução para outros idiomas.

É extremamente importante ter uma presell para não correr riscos de bloqueios ao anunciar no Google Ads ou no Meta Ads.

Além da automação, o plugin se destaca por ter maior segurança para campanhas de tráfego pago, com recursos de anti-bloqueio, proteção contra cliques inválidos e compatibilidade com plataformas populares de afiliados. Ao longo deste review, você vai entender como o Super Presell funciona, para quem ele é indicado, quais são seus recursos, limitações e se realmente vale a pena investir.

Quem criou o Super Presell

O criador deste plugin é o Fábio Vasconselos, dono da Nodz e também criador de outras ferramentas como Super Links e Super Pixel.

O que estão dizendo sobre o Super Presell

De acordo com os relatos que eu já li e baseado na minha própria experiência o plugin do Super Presell destaca-se principalmente a facilidade de uso e a rapidez na criação das páginas, porque você de fato não precisa editar nada, é apenas inserir o link e sua página fica pronta.

Funcionalidade do plugin Super Presell

Entre os principais tipos de páginas que você pode criar com o Super Presell, estão:

Presell Review com IA : páginas de review geradas automaticamente pela inteligência artificial, ideais para afiliados que trabalham com análises de produtos.

: páginas de review geradas automaticamente pela inteligência artificial, ideais para afiliados que trabalham com análises de produtos. Presell Fantasma : páginas simples que redirecionam o visitante diretamente para a página de vendas, com mínima interação visual.

: páginas simples que redirecionam o visitante diretamente para a página de vendas, com mínima interação visual. Presell de Cookies : estrutura que ativa o clique automático após a aceitação de cookies, aproveitando melhor o tráfego recebido.

: estrutura que ativa o clique automático após a aceitação de cookies, aproveitando melhor o tráfego recebido. Presell Segmentado : páginas que se adaptam conforme idade, gênero ou país do visitante.

: páginas que se adaptam conforme idade, gênero ou país do visitante. Presell VSL com CTA : páginas focadas em vídeo de vendas, com botão de chamada para ação.

: páginas focadas em vídeo de vendas, com botão de chamada para ação. Presell Press and Hold: páginas que retêm o visitante por alguns segundos antes do redirecionamento, auxiliando na aprovação de anúncios.

Todos os modelos são responsivos, com carregamento rápido e compatibilidade com ferramentas de rastreamento como Google Tag Manager, Clarity e Hotjar.

Garantia

O Super Presell oferece uma garantia incondicional de 7 dias. Durante esse período, você pode testar o plugin e, caso não atenda às suas expectativas, solicitar o reembolso total do valor investido.

Essa garantia permite que você avalie na prática se o plugin se encaixa na sua estratégia de marketing.

Quanto custa o plugin?

Aqui tem um ponto bastante importante.

Existem 3 planos que você pode assinar e eu vou te explicar as diferenças.

No plano 01 você adquire uma licença, isto significa que você pode instalar o plugin em 01 único domínio.

No plano 02 você adquire dez licenças, isto significa que você pode instalar o plugin em 10 domínios.

No plano 03 adquire vinte licenças, isto significa que você pode instalar o plugin em 20 domínios.

O preço pode sofrer alterações por isso indico ver no próprio site oficial:

Para quem é o Super Presell?

Este é um plugin rápido e prático para criação de presell com baixa taxa de fuga.

É super fácil de usar onde qaté os afiliados iniciantes conseguem usar sem dificuldade.

O Super Presell é indicado principalmente para:

Afiliados que desejam aumentar a conversão de suas campanhas.

Gestores de tráfego que trabalham com Google Ads e Facebook Ads.

Produtores digitais que querem estruturar funis de pré-venda.

Pessoas sem conhecimento técnico em design ou programação.

Quem busca rapidez na criação de páginas presell.

Vale a pena?

Para uma operação profissional com toda certeza, o Super Presell pode valer a pena se você trabalha com marketing de afiliados e precisa de velocidade, padronização e proteção em suas campanhas.

O principal valor está na automação com inteligência artificial, que reduz drasticamente o tempo de criação das páginas, e nos recursos voltados para evitar bloqueios e desperdício de orçamento em anúncios.

É seguro?

Sim, com toda certeza.

O plugin justamente tem as seguintes vantagens:

Anti-bloqueio inteligente para anúncios.

Bloqueio de cliques abusivos por IP.

Proteção contra espionagem de concorrentes.

Sistema de contingência para exportação das páginas.

Além disso, o plugin possui suporte humano 24h via WhatsApp caso você tenha alguma dificuldade.

Nota final (avaliação) ⭐ 4.4 / 5

De acordo com o que pude usar e baseado na opinião de outros usuários eu dou uma nota 4.4.

Vantagem: super prático para algo que é necessário numa operação de afiliado, o uso de presell, e a criação com o plugin facilita tudo. Mesmo iniciantes podem criar páginas profissionais em segundos sem maior dificuldade.

Observação: o plugin mostrou uma certa limitação para criação de página, ele serve apenas para criar uma página rápida que cumpre o papel de direcionar o usuário para seu link de afiliado e fazer a venda. Não há grandes possibilidades de criar páginas exatamente do jeito que você quer, é algo mais prático e objetivo.

Onde comprar?

O Super Presell deve ser adquirido exclusivamente pelo site oficial do produto.

Importante tomar cuidado com sites de terceiros para não ter surpresas.

Você pode acessar o site oficial pelo botão abaixo:

Conclusão

O Super Presell é sim uma boa solução completa para quem trabalha com afiliados e usa tráfego pago. Seu foco em automação com inteligência artificial, rapidez na criação de páginas e recursos de proteção contra bloqueios torna o plugin atrativo para quem busca escalar campanhas com menos esforço operacional e economizar tempo.

Se você procura praticidade, redução de dependência técnica e mais controle sobre suas páginas de presell, o Super Presell é indispensável na sua estrutura.

Até a próxima.