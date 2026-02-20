Hermann Greb – Formação Trader do Zero ao Avançado (FTZA)

Neste artigo apresento a revolução do mercado trader: a Formação Trader do Zero ao Avançado do Hermann Greb.

Quem é Hermann Greb?

Hermann Greb, engenheiro civil paulistano, teve seu primeiro contato com o mercado financeiro aos 16 anos e só mergulhou de vez na área após um intercâmbio na Europa, onde conheceu um operador de câmbio. De volta ao Brasil, perdeu quase US$ 8.500 em duas semanas o que o levou a vender o carro, ir aos EUA e se especializar em um programa ligado à NFA. Recuperado, chegou a gerir mais de US$ 1 milhão para 500 clientes, incluindo sócios do grupo Pirelli e o príncipe de Dubai, até enfrentar anos de processo na CVM por uma irregularidade com um cliente brasileiro.

A virada para o ensino veio em 2018, quando passou a operar day trade em dólar futuro e decidiu se diferenciar dos influenciadores com transparência e consistência de resultados. Em 2020 lançou sua primeira formação e, desde então, já treinou mais de 50 mil alunos. Sua metodologia ignora gráficos temporais tradicionais e usa gráfico atemporal de pontos com Times & Trades, focando nas agressões de compra e venda como principal indicador de movimento. Hoje integra a equipe de influenciadores da XP.

FTZA – Formação Trader do Zero ao Avançado: Vale a Pena? Review Completo e Opinião Sincera

Se você chegou até aqui, provavelmente já viu o anúncio do FTZA em algum lugar, leu a página de vendas e ficou com aquela dúvida clássica: “isso é sério ou é mais um curso prometendo enriquecer rápido?”

Vou ser direto desde o início: o mercado de cursos de trading no Brasil é um campo minado. Para cada produto legítimo, há dezenas vendendo sonhos com gatilhos emocionais e prints de lucro selecionados a dedo. Por isso, este review vai além da descrição do conteúdo vou analisar o que o curso entrega, o que omite, quem realmente pode se beneficiar e onde estão os pontos de atenção que ninguém fala abertamente.

Use o Poder de Escala e Alavancagem do Mercado Financeiro a Seu Favor

O trader profissional não fica rico da noite pro dia. Ele cresce mês a mês, com disciplina e método até chegar no ponto onde o mercado paga mais do que qualquer emprego jamais pagaria.

Mais tempo com a família. Viagens sem pedir folga. Renda que não para quando você para.

Esse é o destino de quem leva o trade a sério.

O Que é o FTZA, de Fato?

O FTZA (Formação Trader do Zero ao Avançado) é um curso online criado por Hermann Greb, apresentado como ex-trader de bancos. A proposta central é estruturar sua formação em 5 estágios progressivos, do absoluto zero ao nível profissional, com foco em método, gestão de risco e consistência operacional.

Diferente de muitos cursos que jogam conteúdo de forma aleatória, a ideia de estágios progressivos é pedagogicamente mais sólida você não é jogado direto em estratégias avançadas sem entender os fundamentos. Isso é um ponto positivo real.

O acesso é via aulas gravadas, com material complementar em formato de guia. Funciona em celular, computador, notebook e tablet, inclusive em conexões 4G.

Mais Sobre Hermann Greb

Hermann Greb é um ex-trader de bancos. Isso é extremamente importante pois um trader de mesa bancária opera em volume, com gestão de risco real e pressão institucional.

É diferente de alguém que fez bons trades por conta própria e decidiu vender um curso.

Aqui não há espaço para amadores nem vendedores de cursso que não sabem nada de verdade!

Imagine viver de Trading: um sonho possível para alguns

Imagina acordar sem alarme.

Sem reunião às 8h.

Sem chefe esperando relatório.

Sem trânsito de uma hora para chegar num lugar onde você preferiria não estar.



Você abre o computador no seu ritmo, toma um café, analisa o mercado com calma e clareza e em duas horas executa suas operações com método e precisão. Depois disso, o dia é seu. Completamente seu.

Buscar as crianças na escola. Almoçar sem pressa. Viajar numa segunda-feira porque você pode. Estar presente nos momentos que o trabalho convencional sempre roubou de você.



Isso não é fantasia de influencer.

É a realidade de quem parou de vender horas e aprendeu a trabalhar por resultado.

No trade, seus ganhos não têm teto fixo. Você não espera reajuste anual abaixo da inflação. Você não depende do humor do seu chefe numa reunião de promoção. Sua evolução é diretamente proporcional ao seu preparo e só ao seu preparo.



Você começa pequeno, com responsabilidade. R$ 500 viram R$ 2.000. R$ 2.000 viram R$ 5.000. Com o tempo, o capital trabalha cada vez mais a seu favor e o que antes parecia distante começa a se tornar a sua nova realidade.



O relógio continua passando. A diferença é que agora ele é seu.

Uma profissão onde você não cresce pelo tempo de casa, mas pelo nível que você alcança. Onde dedicação tem retorno real, mensurável, crescente.



Para quem leva a sério, viver de trading não é um sonho.

É um destino.

O Conteúdo: O Que Você Aprende

O currículo cobre os principais pilares que qualquer formação séria de trading deve incluir:

Fundamentos: Introdução ao mercado financeiro e leitura de gráfico do zero. Essencial para quem nunca operou. Sem essa base, qualquer estratégia avançada vira ruído.

Estratégia operacional: Técnicas de entrada e saída. Esse é o coração do curso onde a qualidade do método do autor realmente aparece. Infelizmente, sem assistir às aulas, é impossível avaliar a consistência lógica das estratégias ensinadas.

Gestão de risco: Provavelmente o módulo mais importante do curso inteiro. Qualquer trader profissional dirá que você pode ter uma estratégia mediana e ainda assim ser lucrativo com gestão de risco excelente mas o inverso não funciona. O fato de o curso incluir esse tema é positivo. A questão é a profundidade com que é tratado.

Psicologia e controle emocional: Outro tema indispensável, frequentemente ignorado em cursos mais superficiais. Trading envolve perda e quem não foi preparado emocionalmente para lidar com drawdowns tende a abandonar o método ou cometer erros graves de gestão.

Operações ao vivo e estudos de caso: Teoria sem prática é pouco eficaz. A inclusão de operações reais e análise de cases sugere uma preocupação com a aplicação concreta do método.

O que estão dizendo sobre a Formação Trader do Zero ao Avançado

O Que o Curso Não Resolve por Você

Aqui está o ponto que muitos reviews convenientes omitem.

Nenhum curso por melhor que seja garante que você vai lucrar no mercado financeiro. E isso não é um detalhe de rodapé: é a realidade central de qualquer atividade especulativa.

Dados históricos de corretoras e da própria CVM indicam que a grande maioria dos day traders perde dinheiro no médio prazo. Isso não significa que é impossível ser lucrativo significa que exige muito mais do que um método: exige disciplina diária, capital adequado, controle emocional em situações de pressão real e tempo suficiente de tela para desenvolver leitura de mercado.

O FTZA pode entregar o método. Ele não entrega o restante. Isso é responsabilidade sua.

Se você está pensando em usar trading como substituto imediato de renda fixa ou como saída rápida de uma situação financeira difícil, esse ou qualquer outro curso não é a solução adequada para o seu problema.

Decisões que Tomamos Hoje Definem o Rumo da Nossa Vida Por Décadas

Dois a três anos de dedicação real podem te colocar num nível onde o mercado sustenta seu padrão de vida e você decide como, quando e onde trabalha.

Liberdade financeira não é sorte. É o resultado natural de quem aprende direito e aplica com consistência.



Pensa comigo: daqui a 3 anos, você vai estar em algum lugar.

A questão não é se o tempo vai passar ele vai. A questão é o que você vai ter construído quando ele passar.



A maioria das pessoas acorda amanhã e faz exatamente o que fez hoje. Mesma rotina, mesmo salário, mesma sensação de que a vida está acontecendo para os outros.



Mas existe um grupo pequeno que toma uma decisão diferente. Que decide parar de trocar tempo por dinheiro e começa a construir uma habilidade real uma que o mercado remunera de forma crescente, proporcional ao seu preparo.



Dois a três anos de dedicação real podem te colocar num nível onde o mercado sustenta seu padrão de vida. Onde você acorda sem alarme, trabalha poucas horas com foco total e o restante do dia é inteiramente seu. Onde uma viagem não depende de aprovação. Onde sua renda não para quando você para.

Liberdade financeira não é sorte. Não é herança. Não é o primo que “se deu bem”.



É o resultado natural de quem aprende direito, aplica com consistência e teve a coragem de tomar uma decisão diferente num dia comum exatamente como hoje.

O tempo vai passar de qualquer forma. A pergunta é: o que você vai ter construído?

A Questão do Preço: R$ 2.497 É Razoável?

O valor está na faixa intermediária-alta do mercado de cursos de trading no Brasil. Existem cursos mais baratos com conteúdo similar, e cursos mais caros com mais recursos (mentorias ao vivo, comunidade ativa, acesso vitalício garantido).

O que pesa negativamente aqui:

Garantia de apenas 7 dias. Para um curso estruturado em 5 estágios progressivos, 7 dias é um prazo muito curto para avaliar o método com profundidade real. Você consegue, no máximo, assistir aos primeiros módulos e ter uma impressão inicial. Cursos sérios costumam oferecer 15 ou 30 dias.

Tempo de acesso não informado. Esse é um ponto crítico que o material de divulgação simplesmente omite. Você paga quase R$ 2.500 e não sabe se vai ter acesso por 1 ano, 2 anos ou de forma vitalícia. Antes de comprar, essa informação precisa ser confirmada com o suporte.

Parcelamento em 12x de R$ 258,25 totaliza R$ 3.099. O valor promocional à vista de R$ 2.497 é uma redução real em relação ao parcelado. Se você não tem o valor disponível, considere isso na sua análise de custo.

Para Quem o Curso Faz Mais Sentido

Sendo específico e honesto, o FTZA parece mais adequado para:

Iniciantes com capital de reserva. Quem está começando do zero e tem condições de estudar sem pressão financeira imediata. Se você precisa que o curso “pague de volta” em poucos meses, o risco é alto.

Quem já tentou operar por conta própria e quer estrutura. Se você tem alguma experiência mas opera de forma desordenada, um método estruturado pode ser o que está faltando.

Pessoas com perfil de estudo autônomo. O formato de aulas gravadas exige disciplina pessoal. Sem rotina de estudos, o curso vai ficar parado na plataforma.

Para Quem o Curso Provavelmente Não é a Melhor Escolha

Quem está em dificuldade financeira. R$ 2.497 é um valor relevante para ser investido em uma atividade de alto risco. Organize primeiro a base financeira antes de expor capital ao mercado.

Quem busca resultado imediato. A proposta do curso é de formação progressiva isso leva tempo. Se a expectativa é operar com lucro em semanas, o desalinhamento vai gerar frustração.

Quem quer mentoria e acompanhamento ao vivo. O formato é de aulas gravadas. Não há menção a suporte operacional contínuo, comunidade ativa ou sessões de trading ao vivo com o autor.

Conclusão: Vale a Pena Comprar?

O FTZA aparenta ser um curso com estrutura pedagógica razoável, conteúdo abrangente e um autor com credencial relevante desde que verificável. A progressão em estágios é uma abordagem mais séria do que cursos que despejam conteúdo sem organização.

No entanto, há lacunas importantes: a garantia curta, o tempo de acesso não informado e a ausência de dados transparentes sobre resultados dos alunos são pontos que merecem investigação antes da compra.

Se você tem interesse genuíno em aprender a operar no mercado financeiro, tem capital disponível para investir tanto no curso quanto nas operações reais (separadamente), e entende que consistência leva tempo o FTZA pode ser uma ferramenta útil na sua formação.

Se você está buscando uma solução rápida para geração de renda, o mercado financeiro independente do curso não é o caminho adequado no curto prazo.

Nota final: ⭐ 4.7 / 5

Perde pontos por ser um mercado que exige dedicação e tem uma curva de aprendizado longa, exigindo dedicação e performance dos alunos. Ganha pontos pela estrutura progressiva, garantia de 7 dias, abrangência de conteúdo com profundidade para que o aluno domine o mercado de trader no Brasil e inclusão de temas como psicologia e gestão de risco, que muitos cursos mais baratos ignoram.

Até a próxima, caro leitor.